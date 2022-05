A ferida que os gringos abriram no mercado brasileiro

VEJA Mercado em vídeo | 03 de maio.

Os gringos abriram uma ferida das grandes no mercado de ações brasileiro. A B3 divulgou os números relativos à entrada e à saída de capital da bolsa em abril, e o tamanho do buraco praticamente justifica a queda de mais de 10% do Ibovespa no mês. Entenda por que isso aconteceu e o efeito desse movimento na cotação do dólar em mais uma edição do VEJA Mercado.

