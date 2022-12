A ‘faxineira fantasma’ de Cláudio Castro em empresa na mira do MP

A campanha do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), contratou funcionários para uma empresa de uma candidata a deputada estadual sem a anuência das pessoas que trabalharam pela reeleição do governador durante o pleito deste ano. Uma prestadora de serviço ouvida pelo Radar Econômico recebeu 50 reais por diária para entregar panfletos do chefe do executivo fluminense — de acordo com o contrato, a campanha pagaria 144 reais aos cabos eleitorais. Ela descobriu, meses depois do pleito, que está contratada pela Cinqloc Empreendimentos como faxineira, com salário de 1675 reais — e nunca viu a cor do dinheiro, tampouco trabalhou para a companhia.

A empresa, alegadamente do ramo de “concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados”, tem como sócia Evandreza Henrique da Silva, candidata do União Brasil à assembleia legislativa do estado nas eleições deste ano. Ela não conseguiu se eleger. A companhia tem como atividade secundária a contratação de mão de obra e organização de eventos.

A campanha de Castro destinou 4,9 milhões de reais para a Cinqloc, sitiada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para que a companhia de Evandreza contratasse 36 mil cabos eleitorais para a campanha. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral para rejeitar as contas da campanha, a estrutura da Cinqloc é colocada à prova — dado o “campo de atuação bem amplo” e a documentação expressa pela candidatura foi considerada insuficiente pela autarquia.

