A família militar do novo diretor geral da Polícia Federal 

O ministro da Justiça nomeou nesta sexta-feira, 25, Márcio Nunes de Oliveira como novo diretor geral da Polícia Federal, na quarta troca de comando da corporação durante o governo Bolsonaro. Nunes de Oliveira já foi superintende da PF no Distrito Federal, era secretário executivo do atual ministro da Justiça e seu nome já tinha sido cogitado ao cargo antes mesmo do agora ex-diretor geral Paulo Maiurino assumir.

O novo diretor é irmão do coronel reformado da Polícia Militar, Marcos Antônio Nunes de Oliveira, que já comandou a PM de Brasília. Hoje o coronel Nunes, como é chamado, comanda a Associação Nacional dos Militares Estaduais, Amebrasil, e teve papel relevante no posicionamento dos policiais nos eventos do último 7 de setembro. Ele foi defensor da participação dos militares nas manifestações e signatário de um comunicado público que evocava o artigo 144 da Constituição para dizer que as polícias são uma força de Estado, não de governos estaduais, e que entre outras missões “lhes são atribuídas, no campo da defesa interna ou no caso de ruptura institucional (estado de sítio ou de defesa), compor o esforço de mobilização nacional para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem. Nesses casos as polícias militares serão automaticamente convocadas pela força terrestre federal para atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva do Exército.”

