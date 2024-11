A fala desastrosa de um ex-presidente da Unimed após operação da PF

O médico Alencar Farina, ex-presidente da Unimed Cuiabá e irmão do atual presidente do Conselho de Administração da operadora, propôs um descredenciamento em massa a colegas residentes em um grupo de WhatsApp. Em mensagem encaminhada no sábado, 9, ao grupo “Cooperados Unimed Cuiabá” — médicos, hospitais e clínicas –, ele afirma ser necessário “descredenciamento em massa já do Bradesco e redimensionar a rede, eliminando de vez o concorrente”. A Unimed Cuiabá detém 80% do mercado local. “Hora de fazer o que fizermos na minha época, pararmos todos de atendermos Bradesco e aceitarmos somente Unimed”, escreveu. “Fora da Unimed não há salvação para nós”.

Em outubro, ex-diretores e funcionários da Unimed Cuiabá foram alvos da Operação Bilanz , deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um rombo financeiro de 400 milhões de reais na cooperativa, incluindo manipulação de balanços financeiros para encobrir prejuízos. Em abril, a cooperativa de saúde assinou acordo de leniência com o MPF.