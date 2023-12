A explicação da Movida para a gafe que derrubou suas ações na bolsa

Uma imagem que circula em redes sociais derrubou as ações da locadora Movida nesta terça-feira, 12. Um funcionário da companhia teria publicado brindes em que a companhia teria grafado supostas projeções contábeis para o ano de 2024 — sem ter informado seus acionistas previamente. Projeções de receitas e de lucro estão entre as informações “vazadas” acidentalmente. Os números estão aquém das estimativas de alguns analistas de mercado. “Na foto, é possível observar o lucro líquido de 2024 com meta de 210 milhões de reais, o que seria bem abaixo das nossas estimativas (390 milhões) e das do mercado (mediana da Refinitiv aponta para 415 milhões)”, afirmam os analistas da Ativa Investimentos.

Em comunicado extraordinário ao mercado, a Movida rechaça que os números contidos na foto são projeções oficiais. A companhia afirma que os números são gerenciais e possuem simplificações. “A Movida vem proativamente esclarecer que os números constantes neste termo são gerenciais e possuem simplificações, não refletindo a realidade contábil da companhia e, portanto, não devem ser consideradas como projeções ou guidances financeiros da companhia”. A Movida diz que os números excluem operações ligadas a instrumentos financeiros derivativos, à curva de depreciação de ativos, a tendências da curva da taxa básica de juros do Brasil e à movimentação de créditos e provisões fiscais.

As ações da companhia chegaram a cair 11% na bolsa de valores, mas são negociadas em queda de 4% na reta final do pregão regular.

