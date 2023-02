A expectativa pela reunião entre Haddad, Tebet e Campos Neto

Os investidores aguardam com expectativa a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2023, que será realizada na tarde desta quinta-feira, 16. O comitê é composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A apreensão do mercado era de que o comitê revisasse imediatamente as metas de inflação de médio e longo prazo, provocando uma desancoragem das metas e elevando as curvas de juros futuros. Haddad, contudo, já mandou avisar que meta de inflação não será assunto no encontro. A política monetária do BC e seus efeitos devem ser o grande tema da mesa. O ministro da Fazenda tem insistido que manter a taxa Selic a 13,75% é um tiro no pé para o crescimento da economia.

“É melhor chamar atenção para isso do que para a meta. Está todo mundo com meta de 3% sabendo que não vai atingir. Ninguém cumpriu meta no mundo. Pegue 2022: todos os países com meta de inflação, ninguém cumpriu. Quem mais se aproximou fomos nós, porque socamos a taxa de juros. Mas a um custo enorme e diante de uma enorme irresponsabilidade que foi cometida no ano passado, de querer reverter um quadro eleitoral com PEC, gastando no meio do ano”, afirmou em evento do banco BTG Pactual na última quarta-feira, 15. Nos mercados, o futuro do Ibovespa sobe 1%, enquanto o dólar comercial abre o dia em queda de 0,30%, cotado a 5,208 reais. Os índices estendem o bom humor da véspera, quando o ministro agradou ao mercado ao prometer que a proposta da nova âncora fiscal do Brasil será antecipada para março.

