A expectativa para o Copom em meio à eleição

O Comitê de Política Monetária (Copom) decide nesta quarta-feira, 26, os rumos da taxa básica de juros no Brasil. A ampla expectativa do mercado é pela manutenção do atual patamar de 13,75% ao ano, sem grandes mudanças no tom e nos discursos dos membros. Apesar da relevância do evento, a repercussão tem sido bem pequena e o assunto tem ficado de escanteio às vésperas da eleição e em meio à instabilidade nos mercados em função do cenário eleitoral. O Ibovespa já tombou quase 5% em apenas dois dias e as estatais já perderam mais de 10% de valor de mercado nesse mesmo período. Algumas pesquisas eleitorais mostram uma perda no ímpeto de crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) frente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os investidores voltaram a precificar o favoritismo do petista. Como ainda não houve anúncios de quaisquer ministros ou de mudanças em temas como o teto de gastos, a eventual vitória de Lula é precificada com bastante incerteza.

