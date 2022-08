A expectativa em torno da recuperação de setor esmagado pela pandemia

A HT Micron, empresa voltada à produção de semicondutores, está no centro de uma grande aposta para tornar-se um grande polo para a produção dos materiais, cuja escassez virou um grande problema para as economias globais desde o início da pandemia de Covid-19, principalmente para as indústrias automotivas. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) — ambas ligadas ao governo federal — eram os financiadores dessa firma no país.

A Finep detinha 12,55% de participação e vendeu sua participação por 57, milhões de reais para a sul-coreana Hana Micron, acionista majoritária da empresa. Segundo fontes envolvidas na negociação ouvidas pelo Radar Econômico, a saída da Finep deve dar celeridade ao desenvolvimento da companhia e a expectativa é de que “em breve o Brasil uma empresa de ponta no setor de semicondutores”. A tendência envolve consolidar os resultados de uma empresa que “ainda está em fase de crescimento”.

