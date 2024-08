A expectativa do Governo com regulamentação de resorts com cassinos

O Projeto de Lei que regulariza os jogos de azar no Brasil, com previsão para que os cassinos tenham permissão para serem instalados em resorts de alto padrão, devem gerar de 600 mil a 1 milhão de empregos diretos e indiretos, de acordo com Celso Sabino, Ministro do Turismo. A estimativa foi dada durante o seminário ‘Os Desafios da regulamentação das bets e cassinos e seu impacto para os estados’.

Além de resorts de alto padrão, também está previsto no texto a instalação em embarcações com complexos integrados de lazer com hotéis, estruturas para reuniões e eventos, restaurantes e centros de compras. Aprovado no dia 19 deste mês pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ele segue para análise do Senado. “A experiência de outros países com resorts integrados nos mostra o enorme potencial econômico que esse modelo pode trazer, desde a revitalização de destinos turísticos até a atração de grandes eventos e investimentos bilionários”, diz João Fraga, CEO da techfin Paag.