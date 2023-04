A expectativa de Cláudio Castro com a gestão de Fernando Haddad

O governador Cláudio Castro (PL-RJ) está esperançoso com a revisão, muito em breve, do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, baseado no novo cenário em relação às receitas do estado. Correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador vem reclamando de como o ex-ministro da Economia Paulo Guedes tocava a revisão e vem elogiando o atual chefe da Fazenda, Fernando Haddad.

Siga o Radar Econômico no Twitter