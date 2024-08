A expectativa da Shopee para o Dia dos Pais

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Uma pesquisa realizada pela Shopee mapeou o comportamento de compra dos usuários brasileiros para o Dia dos Pais, uma das datas que mais movimentam o mercado de varejo e comemorado no segundo domingo de agosto. De acordo com o levantamento, 54% dos respondentes consideram o preço acessível como um dos fatores decisivos para a escolha de um presente e pretendem gastar, em média, 300 reais, o que representa um aumento de 19,66% em comparação com a estimativa de 2023 para a data.

Além disso, 23% dos respondentes afirmaram já saber o que vão comprar para a data. Quando questionados sobre as categorias em que pretendem investir, moda está em primeiro lugar, com cerca de 50% das respostas (um crescimento de 2% em relação ao ano anterior), sendo que mais de 20% pretendem comprar calçados.

Apenas 22% pretendem comprar eletrônicos, e os demais vão optar por artigos esportivos e lazer (10%), saúde e beleza (10%), um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, acessórios para veículos (5%) e outras opções (4%).