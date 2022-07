A euforia nos mercados depois da renúncia de Boris Johnson

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 7, depois de pressões por todos os lados pela nomeação de Whip Pincher, alvo de várias acusações de assédio sexual, como vice-presidente do partido. Ao menos 40 membros do governo renunciaram ou foram demitidos nos últimos dias, deixando o premiê sem alternativa que não fosse a renúncia. Johnson ainda fica no cargo até a definição de seu substituto, mas os mercados europeus já repercutem sua saída. Por volta de 9h, FTSE 100, principal índice de Londres, sobe 1,5%, enquanto a libra subia 0,5% frente ao dólar, a 1,19 dólares.

Os futuros americanos sobem e tanto petróleo quanto minério têm leves altas no que parece ser uma trégua em relação ao forte estresse dos últimos dias. No Brasil, o Ibc-Br será divulgado na parte da tarde pelo Banco Central depois do fim da greve dos servidores.

