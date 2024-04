A estratégia do Magalu com o anúncio de nova campanha de liquidação

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Magalu vai anunciar uma nova campanha para o varejo neste domingo, 7, durante o programa Domingão com Huck, na Globo. A campanha, chamada de “Preço Azul”, vai oferecer descontos de até 50% em produtos até o final do mês nos canais digitais e lojas físicas. Todos os produtos participantes estarão marcados com um selo azul.

A campanha nasceu da necessidade do Magalu concorrer com a Amazon, que possui o Prime Day, e o Shopee, com a campanha de liquidação 11.11. A cor azul, inclusive, é também um recado: a Americanas explora o vermelho, a Shopee o laranja e o Mercado Livre o amarelo. O mês de abril não possui uma data forte para o varejo.