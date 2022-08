A estratégia de Rodrigo Garcia para desbancar Tarcísio nas pesquisas

Ainda remando para conquistar o espaço do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno contra o líder das pesquisas para o governo de São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o governador Rodrigo Garcia (PSDB) definiu um dos principais motes de sua campanha à reeleição: geração de empregos. Nos bastidores, Garcia comemorou na semana passada o dado de que 29% das vagas de emprego formais do país foram criadas no estado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estado tem 22% da população do país e lidera a geração de postos de trabalho. Segundo pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 1º, Haddad tem 33,2% das intenções de voto. O petista é seguido pelo ex-ministro Tarcísio, com 22,5%. Em terceiro lugar, aparece o tucano, com 14%.