A estratégia de Lula para queimar novo presidente da Petrobras e Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em um evento com petroleiros nesta terça-feira, 29, e deixou clara qual é a estratégia de campanha para queimar o novo presidente da Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro. “A Petrobras tem que se transformar numa briga nacional”, disse ele. Lula diz que a culpa dos altos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha é da direção da Petrobras e do presidente que indica a direção e conclamou seus apoiadores a convencer os eleitores. “A pessoa que está cozinhando com lenha na calçada porque não tem dinheiro para comprar gás tem que perceber que essa briga é dela. Aquela pessoa que tem um carro na garagem e tira só pra limpar o paralama é tem que saber que a luta dele. O caminhoneiro q não enche mais o tanque de óleo diesel tem que saber que a luta é dele”.

O presidente também disse que não ia falar nada sobre o novo escolhido para comandar a Petrobras, Adriano Pires, porque não o conhece, mas que leu que ele é lobista de empresas estrangeiras. Pires é consultor e tem grandes clientes do setor de gás de grupos brasileiros, não estrangeiros. Mas não é só Lula que está na guerra da comunicação. A escolha do nome de Adriano Pires por Bolsonaro se deu em parte pela habilidade de Pires em se comunicar.

