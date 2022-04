A estratégia de Lula com a Faria Lima, o Centrão do mercado financeiro

Gabriel Galípolo, ex-banqueiro e economista, acompanha Gleisi Hoffmann a encontro com empresários e banqueiros. Guido Mantega vai a encontro com empresários e banqueiros e lista quatro governadores como potenciais ministros da economia. Aloisio Mercadante se encontra com Pérsio Arida, economista tucano que fez a campanha de Geraldo Alckmin. Segundo empresários conselheiros próximos ao ex-presidente, Lula não vai definir um nome para a economia tão cedo e vai continuar sendo aconselhado pelos mais diferentes nomes. Tem mais de uma centena só na Fundação Perseu Abramo. “No momento em que ele der o nome, essa pessoa será atacada. A famosa estratégia de atacar a pessoa para destruir a causa. Se você não sabe quem é, não ataca”, diz esse interlocutor do presidente. O mercado financeiro têm reclamado da falta de um sinal claro de Lula. De qualquer forma, o ex-presidente tem feito encontros individuais com alguns empresários e banqueiros, e ouvido. Lula também trata a Faria Lima como um Centrão do mercado financeiro. No começo do ano, quando havia um clima precipitado de que Lula já havia ganhado, não foram poucas as manifestações do mercado financeiro dizendo que não havia medo em torno da vitória do ex-presidente.

