A estratégia de guerra da Cielo para não perder nenhuma venda no Natal

Ciente de que o Natal é a principal data para o comércio varejista, a adquirente Cielo, líder em pagamentos eletrônicos no Brasil, não quer dar margem para o erro. A empresa montou uma estrutura especial para dar suporte aos seus mais de 1,1 milhão de clientes. Uma das principais ferramentas nessa operação é a chamada “sala de guerra”, que monitora as vendas em tempo real desde o sábado 17. Trata-se de um suporte por meio do qual profissionais de diferentes áreas dentro da companhia monitoram as transações em todo o Brasil e acionam os varejistas em casos de maior dificuldade para resolver eventuais problemas. A companhia também investiu em processamento e diz estar apta a realizar até 13 mil transações por segundo, número muito superior ao pico da última Black Friday: 1462. Ou seja, quase nove vezes o máximo já atingido.

