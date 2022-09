A estratégia da UE para enfrentar russos traz um pouco de calma ao mercado

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em leves altas na manhã desta terça-feira, 6, depois de abrirem a semana estressadas pelas tensões entre Rússia e Europa. Os preços do gás natural e do petróleo voltaram a negociar em queda. No radar dos investidores, as estratégias dos europeus para lidar com a falta do gás russo, já que Moscou mandou suspender o fornecimento pelos gasodutos de Nord Stream. “O mercado vem se consolando no fato de que o gasoduto já representava apenas pequena parcela do abastecimento alemão. Fora isso, os germânicos já afirmaram que usarão as usinas nucleares por mais tempo, o que pode trazer à tona as usinas de carvão também, e o presidente francês afirmou que enviará gás para Alemanha caso seja necessário”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimento. “Suíça e Finlândia se uniram à Alemanha para oferecer crédito às empresas de energia, o que também trouxe alívio para o setor”, conclui.

Ainda assim, o respiro nas bolsas não significa que a história chegou ao fim e tampouco que os europeus vão conseguir lidar com a falta do gás russo no inverno, quando o consumo dispara. “O inverno é rigoroso e a relativa distância do mesmo ainda permite que haja negociação entre as partes, mas o tempo joga a favor dos russos, visto que há a necessidade de suprimento oriundo dos ex-soviéticos”, afirma Sanchez.

Siga o Radar Econômico no Twitter