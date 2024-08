A curiosa dança das cadeiras em órgãos de controle da Petrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Petrobras tem um novo Gerente Executivo de Responsabilização Disciplinar. Edson Sá Teles é ex-conselheiro da Comissão de Ética Pública da Petrobras. Ele estava como assessor da Presidência desde a época de Jean Paul Prates e foi um dos poucos que permaneceu após a saída dele. A gerência é responsável por aplicar as punições dos empregados envolvidos em irregularidades.

A Petrobras nega que a indicação de Teles seja um sinal de desprestígio do atual diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Mario Spinelli, a quem ele se reportará. Mas o fato é que Spinelli tentava há meses emplacar no cargo o executivo Carlos Rafael Lima Macedo, que ocupou a posição interinamente em novembro do ano passado.

Auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), Teles também é ligado ao governo de Jair Bolsonaro. Ele foi secretário de Controle Interno da Secretaria Geral da Presidência da República, pasta comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, e assessor especial do militar.

Teles não é a única mudança na estrutura anticorrupção da petroleira, que está no mercado em busca de um novo Ouvidor-Geral.

Em nota, a Petrobras diz que Teles “é um profissional com amplo reconhecimento no setor, exercendo funções de controle e correção, natureza do cargo que agora exerce na Petrobras, há mais de 20 anos” e que sua indicação “atende aos requisitos da Política de Indicações da Petrobras, que estabelece critérios como conhecimento na área de atuação pretendida, experiência em liderança e desempenho em funções anteriores” e que seu nome “também passou por procedimentos de Background Check de Integridade (BCI) e de Capacitação e Gestão (BCG) da Petrobras”.