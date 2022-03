A estranha calmaria no mercado com guerra, eleição e Petrobras no radar

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 21/03 a 25/03.

A guerra entre Rússia e Ucrânia segue rolando na Europa, a disputa eleitoral esquenta nos bastidores depois da filiação de Geraldo Alckmin ao PSB para ser vice de Lula na chapa presidencial e a Petrobras tem um ponto de interrogação colocado na presidência da empresa a sete meses da eleição. Mas nada disso parece abalar o mercado, tomado pelos gringos. O dólar caiu oito sessões consecutivas e a bolsa subiu oito vezes seguidas. Enquanto o dólar cai 15% no ano, a 4,746 reais, o Ibovespa sobe 13%, na maior pontuação desde agosto de 2021 — 119.081 pontos.

Fato é que sem PEC dos Precatórios no caminho e com a agenda brasileira esvaziada, o risco fiscal que tanto preocupava os investidores diminui. A possibilidade de mudança na presidência da Petrobras por causa dos preços da companhia abalaria o índice? A essa altura do campeonato e com tanto dinheiro estrangeiro entrando no país — quase 85 bilhões no ano –, poucos sabem a resposta. De concreto mesmo é a queda de 6,84% das ações da estatal no mês de março, mesmo com o petróleo na casa dos 120 dólares o barril.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.