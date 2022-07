A estranha calmaria na bolsa às vésperas de nova decisão histórica dos EUA

O Federal Reserve Bank, o banco central americano, deve anunciar na parte da tarde um novo aumento de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros americana, para um intervalo entre 2,25% e 2,50%. Caso se confirme, seria um movimento idêntico ao da reunião passada, ou seja, novamente uma elevação que não é vista desde 1994, há quase 30 anos. Mesmo assim, os futuros americanos e brasileiros apontam para leves altas nas bolsas, isso porque a alta de 0,75 ponto percentual já está precificada pelos investidores e poderia ter sido pior, já que se especulou com bastante força no mercado uma possível elevação em 1 ponto percentual. As atenções se voltam para o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, logo depois do anúncio da decisão. No Brasil, as grandes redes de supermercados darão o pontapé inicial na temporada de resultados corporativos das empresas daqui.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.