À espera dos sinais do Fed sobre os juros

VEJA Mercado | Abertura | 25 de maio

À espera da ata do comitê de política monetária americano, o Fomc, os investidores em Nova York ainda não decidiram para qual direção os mercados devem apontar nesta quarta-feira. O que se sabe é que a volatilidade deve continuar. Alguns investidores como Bill Ackman estão criticando fortemente a postura do Fed e acusando o banco central americano de não agir na agressividade correta para conter a inflação e isso pode significar a implosão dos mercados. O petróleo sobe 1% e o minério de ferro quase 4%. No Brasil, mais um dia para repercutir Petrobras, o projeto que promete limitar a cobrança de ICMS em combustíveis e a fala do ministro Paulo Guedes de que o reajuste do funcionalismo precisa ser linear.

