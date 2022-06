À espera da superquarta dos juros, mercados desabam

VEJA Mercado | Abertura | 13 de junho

A semana já começou com uma forte queda nos índices futuros das bolsas americanas com os investidores à espera da superquarta, quando o Fed decidirá a nova taxa de juros americana. O urso está agindo por conta dos números de inflação divulgados na sexta-feira e que ficaram acima do que o mercado esperado, gerando a expectativa de que os juros subam mais do que o que se esperava. Expectativa que vem ditando os rumos do mercado a cada semana. Aqui no Brasil, também vai ter definição de juros na quarta-feira, véspera do feriado. Uma pesquisa do Valor com 90 instituições financeiras já mostra que se antes o mercado esperava juros de 13,25% neste ano, agora já projeta 13,5%. Essas projeções são geralmente compiladas pelo Boletim Focus, mas que por conta da greve dos servidores está com sua divulgação irregular. O risco fiscal cresceu depois que o governo Bolsonaro anunciou uma proposta para compensar estados com perda de arrecadação para zerar ICMS de combustíveis.

