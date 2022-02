À espera da inflação americana, que pode mudar os rumos dos mercados

VEJA Mercado | Abertura | 10 de fevereiro.

Os olhos todos se voltam hoje para os dados de inflação nos Estados Unidos. Qualquer leitura surpresa sobre o CPI, que é o índice de inflação que será divulgado, pode mudar os rumos do mercado. Lá nos EUA, os investidores já sabem que o banco central, o Fed, vai aumentar juros, mas existe uma dúvida tremenda sobre o ritmo desse aumento. O dado de inflação pode dar essa direção. Por enquanto, as apostas são de que acontecerão uns cinco aumentos. E isso impacta diretamente todos os mercados no restante do mundo, por isso ficam todos atentos.

No Brasil, as atenções se voltam para o balanço do Itaú que sai depois do fechamento do mercado. O aumento expressivo das provisões para devedores duvidosos levou a uma queda generalizada no setor financeiro ontem.

Atualização: Os Estados Unidos registraram uma inflação de 7,5%, a maior desde o início da década de 80.

