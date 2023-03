A “escolha de Sofia” do governo Lula envolvendo pautas de Haddad

A criação do blocão partidário que acopla MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, que forma a base de apoio do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo, pode implodir os planos mais ambiciosos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. Com 148 deputados federais, a avaliação de congressistas é de que “o preço para aderir a pautas governistas vai subir muito” — a ponto de ter gente influente no parlamento avaliando que Lula terá de decidir entre a aprovação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. “Ambas têm chance de passar, mas só uma delas será aprovada com a cara do governo”, diz uma fonte. O andamento dos projetos é tido, inclusive, como uma escolha de Sofia do governo federal.

