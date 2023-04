A escolha de Lira para a relatoria do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), preparou um pelotão para emplacar seu companheiro de partido, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), como relator do arcabouço fiscal na Casa. Deputados da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva trabalharam pela indicação de alguém mais alinhado ao Palácio do Planalto, mas foram convencidos pelo grupo de Lira que Cajado daria celeridade à aprovação do texto.

