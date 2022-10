A escalada da guerra e a velha inflação estremecem o mercado

Atualizado em 10 out 2022, 10h03 - Publicado em 10 out 2022, 09h37

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, amanhecem em baixa ainda em reflexo aos números de emprego nos EUA que revelaram uma economia aquecida que pode demandar novas e agressivas altas de juros para conter a inflação. Falando em inflação, os investidores aguardam pela divulgação do IPCA de setembro no Brasil, na próxima terça-feira, 11, e os números americanos, que serão divulgados na quinta-feira, 13. Esses indicadores são decisivos e devem ajudar a nortear a política monetária dos bancos centrais dos dois países. Além disso, a guerra na Ucrânia volta ao radar e preocupa os investidores. Os ucranianos destruíram parcialmente a única ponte que liga a Crimeia à Rússia, enquanto os russos responderam e miraram a capital Kiev em ataque que matou oito civis e feriu outras dezenas na cidade. Os preços do petróleo tipo brent subiram durante o final de semana e negociam na casa dos 97 dólares o barril, o maior patamar desde o final de agosto. Para além da guerra, a decisão da Opep de cortar a produção global de petróleo em 2 milhões de barris diários ainda repercute no mercado.

