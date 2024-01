A era de forte crescimento chinês ficou para trás, diz Otaviano Canuto

VEJA Mercado | 8 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 8. Depois de engatarem um rally na reta final de 2023, as bolsas iniciam o ano sob desconfiança acerca do ritmo de cortes nas taxas de juros e também do nível da esperada desaceleração das economias mundo afora. Dados de emprego nos Estados Unidos acima do esperado reforçam a leitura de aquecimento da economia local, o que pode retardar o início da flexibilização da política monetária local. Já na Europa e na China, as dúvidas pairam sobre o ritmo de avanço da atividade econômica. No Brasil, as projeções do Boletim Focus são mais modestas para o ano de 2024. Diego Gimenes entrevista Otaviano Canuto, membro do Policy Center for the New South e ex-diretor do FMI e do Banco Mundial.

