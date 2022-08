A empresa que vende usinas no Brasil para abandonar diesel

A Guascor do Brasil, companhia que integra a Siemens Energy, está vendendo três usinas termelétricas a diesel no Estado do Acre. A compradora é a Rovema Energia, que atua no Norte do país, e o valor da transação não foi revelado. Em requerimento à Justiça, ambas as entidades atestam o que motivou a operação. A Siemens Energy afirma ter a intenção de sair de negócios voltados à tecnologias movidas a diesel, como parte de sua agenda ESG (Ambiente, Social e Governança, na sigla em inglês). Nesse sentido, também é alegado que a Guascor não renovou seus contratos de fornecimento de energia elétrica vigentes, que expiraram em 2023. Já a subsidiária da Rovema Energia não apresenta um compromisso ambiental ao explicar a compra das usinas, que simplesmente classifica como “a forma mais eficiente e rápida de entrar no mercado de geração de energia elétrica”.

