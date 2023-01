A empresa que ganha com a volatilidade da bolsa

A B3 revelou que o volume médio de negociações na bolsa de valores no quarto trimestre de 2022 superou as estimativas do mercado financeiro. No período, o volume diário alcançou a marca de 33,6 bilhões de reais. A cifra é 24% superior ao trimestre anterior e 3% maior na base anual. Em relação às estimativas do BTG Pactual, por exemplo, o número veio 16% acima das estimativas. Em outras palavras, a B3 se beneficiou da volatilidade provocada pelo período eleitoral no Brasil. Em momentos de incertezas, os volumes de compra e venda de ações sobem, e melhoram os números da administradora da bolsa de valores. No início deste ano, além dos primeiros passos do governo Lula, os investidores também têm repercutido o rombo de 40 bilhões de reais descoberto pela Americanas. Dessa forma, a volatilidade nos ativos também deve provocar um aumento no volume de negociações. “Esperamos alguma volatilidade à frente, o que pode trazer surpresas positivas de volume contra nossas projeções atuais”, avalia o BTG. Nos últimos 12 meses, as ações da B3 sobem 13%.

