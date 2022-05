A empresa da bolsa mais afetada pela inadimplência no setor de moda

Os juros e a inflação parecem ter apertado o bolso dos brasileiros no último mês de abril. Segundo os dados do Índice Meu Crediário, a inadimplência nos crediários do setor de moda subiram de 7,7% para 9,6%. O levantamento mede a inadimplência em 158 varejistas e considera atrasos entre 61 e 90 dias. Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, a empresa que mais sai perdendo nesse cenário é a Renner. “O aumento da inadimplência afeta de forma negativa principalmente à Lojas Renner, que oferece crédito através da Realize. Essa piora, no entanto, já era esperada, uma vez que, com o objetivo de ampliar a receita de soluções financeiras, a companhia vem ampliando a oferta de crédito e afrouxando as cobranças, dada a qualidade de sua carteira de crédito”, disse. Mesmo assim, as ações da Renner apresentam variação positiva de 4,88% no acumulado do ano, impulsionadas pela retomada expressiva do setor de shoppings.

