A dura resposta de Campos Neto a Lula sobre a autonomia do Banco Central

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma forte resposta às críticas que a autonomia da entidade recebe por parte de membros do governo, em especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Campos Neto, existe uma falta de conhecimento por parte do processo em que se estabeleceu a independência do banco, mas que a sociedade e o Executivo vão, aos poucos, compreendendo as mudanças. A autonomia do BC foi aprovada em fevereiro de 2021. “É feito exatamente para você ter esse equilíbrio, que é a regra do jogo. Acho que a personificação de uma pessoa demonstra falta de conhecimento do processo que foi instalado e do amadurecimento institucional que o Banco Central está passando. Mas acho que isso vai ao longo do tempo ficando mais claro para a sociedade e para o Executivo”, disse Campos Neto em evento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo quando questionado sobre como enxerga as críticas de Lula.

