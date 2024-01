A dura realidade da bolsa em 2024 depois de ter batido máxima histórica

Os investidores da bolsa de valores não têm experimentado um início de ano dos mais fáceis no mercado brasileiro. O Ibovespa acumula uma desvalorização de 5% nas três primeiras semanas do ano. A falta de catalisadores internos e externos somada à cautela adotada por membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre o início dos cortes de juros nos EUA, frearam o otimismo do mercado na reta final do ano passado. Vale ressaltar que o Ibovespa encerrou o ano de 2023 atingindo a sua máxima histórica de pontos, quando bateu os 134 mil pontos. Atualmente, o índice é negociado na casa dos 127 mil pontos. Nesta semana, em especial, o governo sinalizou que vai prorrogar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores — que pode custar 16 bilhões de reais aos cofres do país. As reuniões do Fed e do Banco Central brasileiro estão marcadas para o final de janeiro e podem ser precificadas pelos investidores na próxima semana.

