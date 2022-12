A dura reação do mercado aos preocupantes sinais da economia brasileira

VEJA Mercado em vídeo | 1° de dezembro.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que é a soma de toda a produção de bens e serviços do país, decepcionou o mercado financeiro no terceiro trimestre do ano. Apesar do crescimento de 0,4% da economia brasileira no período, o quinto consecutivo na série, a expectativa do mercado era por um avanço de 0,7%. A surpresa negativa faz o índice Ibovespa navegar na contramão do resto do mundo. As razões por trás de um PIB mais fraco no Brasil e a dura reação do mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 1°.

