A dura promessa que a Rússia cumpriu e estremece o mercado

A Rússia cumpriu a promessa de adiar o fornecimento de gás à Europa pelos gasodutos Nord Stream no último final de semana. Os gasodutos foram desligados na última quarta-feira, 31, por causa de uma manutenção não programada em função de um vazamento de óleo, e a operação deveria ter sido normalizada no último sábado, 3. Oficialmente, os russos dizem que a manutenção levará mais tempo e não dão previsão de normalização da operação, mas o adiamento da reabertura acontece em meio a uma proposta do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, de estipular um teto para o preço do petróleo russo — uma possibilidade prontamente rechaçada pelo governo de Vladimir Putin. O novo estremecimento nas relações entre Rússia e Europa provoca baixas de 2% nas bolsas europeias na manhã desta segunda-feira, 5, enquanto o petróleo tipo brent sobe 4%, para 96 dólares o barril. Nos Estados Unidos, as bolsas não abrem em função do feriado do Dia do Trabalhador no país.

