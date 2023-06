A dura intervenção da Arábia Saudita que pode mexer no preço da gasolina

A Arábia Saudita, um dos produtores mais dominantes de petróleo no mundo, anunciou um corte de 1 milhão de barris diários na produção da commodity a partir do próximo mês de julho. A medida acontece em meio a uma brusca queda nos preços e serve como um instrumento para evitar reduções ainda mais profundas nas cotações. As incertezas em relação à demanda puxaram os preços para baixo. Não é a primeira vez que isso acontece. Em abril, a Opep havia anunciado um outro corte de 1,16 milhão de barris por dia na produção de petróleo — movimento que fortaleceu os preços à época. Com uma diminuição na oferta da commodity, a tendência é de alta nas cotações. Por volta das 9h30, o petróleo tipo brent avançava 3%, na casa dos 78 dólares por barril. A depender da reação dos investidores, o movimento pode atingir o preço dos combustíveis. O governo brasileiro planejava novas reduções nos preços para evitar o repasse da reoneração completa dos impostos federais, a partir de 1º de julho.

