A dívida de R$ 650 milhões da Rede Windsor de hotéis com o Itaú

O banco Itaú anda bastante preocupado com a dívida da Rede Windsor de hotéis. O grupo deve cerca de 650 milhões de reais ao banco e o sinal amarelo acendeu com um atraso no pagamento de 8 milhões de reais no fim do ano passado. O problema é que neste primeiro trimestre vence uma parcela importante de cerca de 250 milhões de reais. A rede de hotéis enviou uma nota ao Radar Econômico dizendo que apesar da crise pela qual ainda passa o setor de turismo, a rede teve ocupação melhores do que as registradas em 2019. “A Rede começa o ano animada com as perspectivas de crescimento, e sem pendência de qualquer espécie – financeira, fiscal e trabalhista”. Mas não comentou nada sobre a dívida a vencer. A rede possui 15 hotéis no Rio de Janeiro e 2 em Brasília.

