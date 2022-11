A disputa milionária de concessionária contra a prefeitura do Rio

O consórcio Bilhete Digital está envolvido em uma disputa judicial milionária contra a prefeitura do Rio de Janeiro, para celebrar um contrato de 100 milhões de reais de bilhetagem dos transportes públicos do município, como as linhas de ônibus e o VLT. Depois de uma inabilitação na comissão responsável pela licitação e uma decisão contrária de primeira instância, o caso chegou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O consórcio desclassificado contratou as poderosas bancas de advogados Sérgio Bermudes e Fux Advogados.

