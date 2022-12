A disputa interna no partido de Bolsonaro em relação à proposta de Lula

Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL enfrenta um racha interno em relação à votação da Proposta de Emenda Constitucional que viabiliza o pagamento do Bolsa Família turbinado, de 600 reais. Representada por deputados como Carla Zambelli (SP) e Carlos Jordy (PL), a ala mais bolsonarista do partido apresenta resistência em relação ao projeto, entendendo que a PEC da Transição seria contrária aos interesses do presidente, derrotado nas urnas — e, claro, benéfica ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ganhasse o Bolsonaro, estaríamos discutindo a PEC. Senão, Bolsonaro estaria prometendo algo que não fosse cumprir. Os 600 reais foram plataforma dos dois candidatos e não há milagre para fazer dinheiro”, diz um deputado do partido que votará a favor da proposta. “Um partido que tenha ficado do tamanho do PL sempre terá divergências”. O Senado deve votar o texto ainda nesta semana.



