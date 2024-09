A disputa com o setor de energia solar por tarifas mais baratas

A tramitação na Câmara do PL 528/2020, que trata do Combustível do Futuro, transformou-se em um embate entre os geradores de energia solar e outros ramos da economia que afirmam que eventuais benefícios tornarão a conta de luz mais cara ao turbinar as tarifas. Há grupos empresariais que fazem uso da vantagem solar comprando energia do chamado mercado livre. Mas, em público, se colocam contrários à expansão desse setor. Xi…