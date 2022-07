A discussão na Petrobras para reduzir pecha de interferência de Bolsonaro

Em reunião nesta quarta-feira, 27, a política de preços da Petrobras está em pauta entre os membros do Conselho de Administração da empresa. Entre os tópicos, os conselheiros devem discutir a assunção da responsabilidade dos reajustes vir do próprio conselho, e não mais dos diretores e do presidente da empresa, Caio Mário Paes de Andrade. Apesar de a mudança não ter impacto patente nas discussões em torno dos reajustes — já que o governo tem maioria no conselho e indicou o presidente da empresa —, a mudança reduziria a pecha de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na gestão dos reajustes e “blindaria” o presidente da estatal de suposições neste sentido.