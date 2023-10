“A discussão é se o Copom vai reduzir cortes de juros”, diz Danilo Igliori

VEJA Mercado | 16 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 16. A semana deve ser marcada pela divulgação de números do comércio, de serviços e também a prévia do PIB de agosto no Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, vai discursar e pode revelar alguns dos planos da entidade para a política monetária da maior economia do mundo. Os efeitos da guerra entre Israel e o grupo Hamas também influenciam os mercados. Diego Gimenes entrevista Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.

