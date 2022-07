A discrepância entre as projeções de Guedes e do mercado sobre o PIB Ministério da Economia aponta crescimento de 2,5% em 2023, ante previsões de avanço de 0,5% para o ano mapeadas pelo Boletim Focus Por Victor Irajá 14 jul 2022, 10h00

O novo Boletim Macrofiscal, publicado pelo Ministério da Economia com as projeções para a economia do país nesta quinta-feira, 14, aponta uma perspectiva positiva que, vá lá, não se vê no mercado. O ministro Paulo Guedes costuma prever que os analistas “vão errar todas” e, mais uma vez, os números da pasta que comanda caminham nessa direção. O Boletim Focus, publicado pelo Banco Central (BC) na segunda-feira 11, aponta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2023 será de mísero 0,5%, ante um cenário pintado pelo ministério em que a economia crescerá voluptuosos 2,5%.

Para este ano, o governo revisou a projeção de crescimento de 1,5% para 2%, enquanto as estimativas do mercado continuam em torno de 1,5%. “Existem riscos neste ano a serem monitorados, notadamente a guerra na Ucrânia e seus impactos na economia brasileira e no crescimento global, tais como possíveis quebras de cadeias globais de valor afetando a oferta, deterioração das condições financeiras e efeitos do conflito sobre o comércio internacional e o balanço de pagamentos do Brasil”, admite a nota. “Além disso, os impactos decorrentes da pandemia sobre o crescimento econômico e a inflação continuam sendo avaliados”, diz a publicação. Haja otimismo.