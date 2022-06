A difícil missão de evitar a falta de diesel sem subir os preços

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 01 de junho.

A possível falta de diesel no Brasil continua repercutindo no mercado financeiro, e agora chegou o momento dos investidores colocarem os diferentes cenários na ponta do lápis. Os analistas do UBS BB afirmam que a única alternativa é seguir os preços internacionais de importação do combustível, e apontam que a complexa equação para evitar um reajuste muito alto e de imediato nas bombas passa por prazos mais longos. A dependência das importações para a oferta de diesel no Brasil e a queda de 20% nas ações da Petrobras desde a última troca de CEO, há 10 dias, são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 1°.

