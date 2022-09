A dicotomia entre plano da Movida no aluguel de carros e queda nas ações

A Movida anunciou a compra da locadora portuguesa Drive On Holiday (DOH) por 280 milhões de reais em uma expansão na atuação da companhia brasileiro no mercado internacional, mas o negócio tem provocado reações mistas no mercado. Em geral, a estratégia de internacionalizar a operação é bem vista pelos analistas, mas alguns estão com um pé atrás. “Se trata de uma ambição construtiva com prudência. Sem comprometer o plano de negócios da no Brasil, a aquisição permitirá à Movida aumentar gradativamente sua curva de aprendizado no novo mercado português ainda pouco penetrado. A combinação da ampla experiência da Movida no setor de aluguel de carros e o know-how local da experiente equipe de gestão da Drive on Holidays pode criar uma oportunidade significativa para a Movida no futuro”, avalia Daniel Gasparete, analista do Itaú BBA.

Por outro lado, o tamanho do novo mercado e as finanças da Movida parecem elevar a preocupação de outros analistas. “Investidores foram ensinados a analisar o setor de aluguel de carros com base em vantagens de escala local, que incluem poder de barganha com filiais e capacidade para vender veículos usados. Ao entrar em uma nova região, os investidores devem monitorar a capacidade da Movida de desenvolver esses atributos em um mercado externo, mas Portugal é um mercado de aluguer pequeno, de cerca de 100 mil carros, e altamente fragmentado”, escrevem os analistas do BTG Pactual. Por volta de 13h, os papéis da locadora negociavam em baixa de 1,7%.

