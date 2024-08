A dica do Itaú BBA para lucrar na bolsa após recorde histórico

Os analistas do banco Itaú BBA ainda enxergam espaço para a valorização de alguns setores e empresas listadas na bolsa de valores brasileira. O Ibovespa ultrapassou a sua máxima histórica e tem renovado dia após dia o seu recorde de pontos, ultrapassando a barreira dos 137 mil pontos. Apesar do bom momento e das máximas de algumas empresas, uma correção dos lucros parece ainda não estar no radar. O Itaú BBA aponta que 8 de 10 setores ainda são negociados com desconto em relação a mercados emergentes. Os analistas destacam os setores de energia, materiais e saúde. Entre as ações, o banco recomenda exposição em Azzas, Equatorial, PetroRio, Suzano e Rede D’Or. Ainda de acordo com o relatório enviado a clientes, apenas os setores de tecnologia e indústria negociam acima de seus pares emergentes.

