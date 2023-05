A descrença geral na bolsa de que Lula vai conseguir aprovar sua agenda

Um levantamento realizado pela Genial/Quaest mostra uma descrença geral de agentes do mercado financeiro na aprovação da agenda do governo Lula no Congresso. A instauração da CPMI que vai investigar os atos terroristas de 8 de janeiro, o recuo no PL das Fake News e a derrota em projeto que sustou os efeitos de um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no saneamento diminuíram um otimismo que já era pequeno na Faria Lima. Apenas 10% dos entrevistados veem o governo com altas condições fazendo valer sua agenda no Congresso. Em março, eram 33%. Por outro lado, a leitura de que o governo tem baixas condições para tal subiu de 20% para 39%. Já para 51% dos entrevistados, as condições são regulares.

Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece ter ganhado alguns pontos com o mercado. Sua aprovação subiu de 10% para 26% depois da apresentação da nova regra fiscal do país. O levantamento foi realizado com 92 agentes do mercado, entre analistas, economistas e gestores, entre os dias 4 e 8 de maio.

