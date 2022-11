A desastrosa reação do mercado ao novo molde da PEC do Bolsa Família

VEJA Mercado em vídeo | 16 de novembro.

A PEC da Transição deve ser oficialmente anunciada na noite desta quarta-feira, 16. No mercado financeiro, a expectativa pelo texto não é das melhores. A proposta deve ser apresentada sem prazos e valores definidos, que devem ser conhecidos somente durante a tramitação do texto no Senado, e agrava a falta de previsibilidade entre os investidores. A bolsa negocia em forte queda e o dólar comercial acumula uma alta de quase 2%. A desastrosa reação do mercado à proposta que deve tirar o Bolsa Família do teto de gastos e a indefinição no ministério da Fazenda são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira.

