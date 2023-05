A derrocada no mercado de fusões e aquisições no Brasil

O Brasil registrou 370 acordos de fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 46% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As negociações mobilizaram um montante de 4,7 bilhões de dólares (23,4 bilhões de reais), uma queda de 65%, na mesma base de comparação. A derrocada desses processos observada no Brasil ocorre de maneira semelhante em toda a América Latina. O continente teve 604 acordos de fusões e aquisições no primeiro trimestre, 39% a menos que nos três primeiros meses de 2022. Já o montante agregado diminuiu 69% na região, a 7,9 bilhões de dólares (39,3 bilhões de reais hoje). Os dados são da consultoria britânica Aon com base em um relatório da TTR Data.

“O ano de 2023 começou devagar para o mercado de M&A (sigla em inglês), reflexo de eventos globais como o aumento das taxas de juros, inflação e conflitos geopolíticos, além de fenômenos mais localizados, como o baixo nível de crescimento econômico em alguns países e mudanças políticas recentes importantes na América Latina. A expectativa é que, à medida que esses eventos se estabilizem durante o ano, o nível de investimentos seja retomado”, diz Felipe Junqueira, diretor de fusões e aquisições da Aon para a América Latina. Dentre as principais transações que ocorreram no ano, a companhia destaca a venda das participações da Vale na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), avaliada em 2,2 bilhões de dólares (quase 11 bilhões de reais), para a ArcellorMital.

