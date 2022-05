A derrocada dos unicórnios brasileiros nas bolsas americanas

Os gráficos das ações das empresas de tecnologia brasileiras, que viraram unicórnios e foram lançadas nas bolsas americanas, são tristes de se ver. É fato que nesta quinta-feira, 5, todas as ações sofrem com uma queda generalizada nos mercados depois que os investidores reavaliaram sua posição em relação ao otimismo que estavam alimentando ontem em relação ao Fed e os juros. Mas de qualquer forma, os números são decepcionantes. Desde que foi lançada na Nasdaq, a Stone perdeu 71% de seu valor de mercado. O Nubank, que estreou no ano passado na Nyse, já perdeu mais metade do seu valor. A PagSeguro também vale metade do que valia. A Vtex, empresa de software, vale 79% menos do que na sua estreia em julho do ano passado. E a XP Investimentos vale 44% menos. Uma derrocada para os unicórnios brasileiros.

